Павло Василенко

Іспанський воротар Кепа Аррісабалага приєднався до Арсеналу. «Каноніри» активували пункт відступних у розмірі п'яти млн фунтів стерлінгів.

Ексголкіпер Челсі підписав трирічний контракт, повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt.

30-річний іспанець став першим посиленням «канонірів» у поточному трансферному вікні. Минулий сезон він був в оренді в Борнмуті, раніше також провів рік в оренді в Реалі.

Челсі заплатив за його послуги у 2018 році 72 мільйони фунтів стерлінгів, що зробило його найдорожчим воротарем в історії.

«Я дуже радий бути тут. Клуб дуже близький до трофею, і я вірю, що разом ми зможемо це зробити», – заявив Аррісабалага офіційному сайту Арсеналу.

Гравцем Арсеналу є український захисник Олександр Зінченко.