В Челсі він став найдорожчим воротарем історії. Голкіпер перейшов у команду гравця збірної України
Футболіст змінив клубну прописку
близько 1 години тому
Іспанський воротар Кепа Аррісабалага приєднався до Арсеналу. «Каноніри» активували пункт відступних у розмірі п'яти млн фунтів стерлінгів.
Ексголкіпер Челсі підписав трирічний контракт, повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt.
30-річний іспанець став першим посиленням «канонірів» у поточному трансферному вікні. Минулий сезон він був в оренді в Борнмуті, раніше також провів рік в оренді в Реалі.
Челсі заплатив за його послуги у 2018 році 72 мільйони фунтів стерлінгів, що зробило його найдорожчим воротарем в історії.
«Я дуже радий бути тут. Клуб дуже близький до трофею, і я вірю, що разом ми зможемо це зробити», – заявив Аррісабалага офіційному сайту Арсеналу.
Гравцем Арсеналу є український захисник Олександр Зінченко.