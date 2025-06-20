Арсенал продовжить контракт із захисником – це не Зінченко
Майлз Льюїс-Скеллі продовжить і надалі виступати за команду
близько 1 години тому
Майлз Льюїс-Скеллі/фото: Google
Лондонський Арсенал перебуває на фінальній стадії переговорів щодо продовження контракту з 18-річним фланговим захисником Майлзом Льюїсом-Скеллі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, всі необхідні папери вже підготовлені, і найближчим часом молодий гравець офіційно підпише нову угоду з клубом.
Льюїс-Скеллі є вихованцем академії Арсеналу і дебютував в основному складі в сезоні 2024/25. Під керівництвом Мікеля Артети він провів 39 матчів, записавши на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мілан відмовився від ідеї трансферу Зінченка.
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