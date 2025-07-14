Лондонський Арсенал має намір продовжити співпрацю з молодим вінгером Ітаном Нванері, якому нещодавно виповнилося 18 років.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, керівництво клубу вражене прогресом юного футболіста і готове найближчим часом розпочати переговори про новий контракт. На даний момент у Нванері діє угода з клубом до літа 2026 року.

За основну команду Арсеналу він уже провів 39 матчів, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація про те, що лондонці перебувають на фінальній стадії підписання одного з найперспективніших нападників Європи.