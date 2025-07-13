Нападник Спортинга Віктор Дьокереш, скоріш за все, розпочне новий сезон в статусі футболіста Арсенала.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, шведський голеадор повертається в Англію за 63.5 млн євро плюс 10 мільйонів в якості бонусів.

Джерела в Англії нагадують, що Спортингу перепаде не вся сума, яку отримає за Дьокереша. Брайтон та Ковернтрі залишили за собою 15 та 10% відповідно.

Минулого сезону Дьокереш забив 63 м’ячі та віддав 17 результативних передач у 58 матчах за Спортінг та збірну Швеції. Всього ж за лісабонський клуб 27-річний футболіст оформив 97 голів і 28 асистів у 102 іграх. Transfermarkt оцінює бомбардира у 75 мільйонів євро.

Дьокереш не прибув на збори Спортінга. Президент уже погрожує величезним штрафом.