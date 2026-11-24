Олександр Сукманський

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Арсенал повернувся до клубних змагань після міжнародної паузи матчем чемпіонату Англії проти Ньюкасла, який завершився нічиєю 2:2. Лондонці втратили перевагу в рахунку, а зустріч також запам'яталася травмою воротаря Давіда Раї. Попри цю невдачу, команда Мікеля Артети підходить до наступного матчу Ліги чемпіонів з хорошими показниками. На рахунку лондонців три перемоги та одна нічия в чотирьох поєдинках поточного розіграшу.

Арсенал традиційно успішно виступає на груповому етапі та в основному раунді Ліги чемпіонів. Команда виграла 15 з 16 останніх матчів цієї стадії, ще один поєдинок завершився внічию. Єдиної поразки на цьому відрізку лондонці зазнали від німецької Баварії в третьому турі, причому на виїзді. На власному полі статистика Арсенала ще переконливіша. Лондонський клуб виграв 12 домашніх матчів Ліги чемпіонів поспіль на груповому етапі та в основному раунді. До рекорду англійських команд, який належить Ліверпулю, залишається одна перемога.

Боруссія Дортмунд підходить до зустрічі з Арсеналом на тлі восьмиматчевої безпрограшної серії в усіх турнірах. У цьому відрізку німецький клуб здобув шість перемог і двічі зіграв унічию. В останньому матчі команда мінімально обіграла Боруссію Менхенгладбах – 1:0.

У чемпіонаті Німеччини дортмундці перебувають на першому місці, а в Лізі чемпіонів мають три перемоги та одну поразку. Єдиний невдалий результат команда зафіксувала на виїзді проти Буде-Глімт у другому турі.

Ця поразка залишається єдиною для Боруссії на виїзді в усіх турнірах поточного сезону. Загалом команда здобула п'ять перемог і двічі зіграла внічию в гостьових матчах.

Водночас статистика виступів Дортмунда в Англії викликає побоювання. Клуб програв чотири з останніх п'яти виїзних матчів у Лізі чемпіонів, здобувши лише одну перемогу. Дві з цих поразок припали на протистояння з англійськими командами.

Головний тренер Боруссії Ніко Ковач також має непросту статистику в матчах проти представників Англії в Лізі чемпіонів: одна перемога, одна нічия та три поразки.

Історія протистоянь Арсенала та Боруссії

Дортмундці тричі програли в чотирьох попередніх виїзних матчах проти Арсенала в Лізі чемпіонів, здобувши лише одну перемогу.

Загалом Боруссія програла вісім із дев'яти останніх гостьових поєдинків проти англійських клубів у цьому турнірі. Єдиним позитивним результатом на цьому відрізку стала одна перемога.

Цікаві статистичні факти перед матчем

Арсенал забивав щонайменше два голи у 21 з 22 останніх домашніх матчів групового етапу та основного раунду Ліги чемпіонів.

Лондонці відкривали рахунок у кожному з останніх 12 матчів основного раунду турніру.

У матчах Боруссії Дортмунд у поточному розіграші Ліги чемпіонів було забито лише два голи в перших таймах.

Жоден із семи останніх виїзних матчів Дортмунда не завершився з різницею більше ніж в один м'яч.

Хаверц може знову забити Боруссії

Одним з гравців, за яким варто стежити в майбутньому поєдинку, буде Кай Гаверц. Німецький нападник уже забивав Боруссії Дортмунд у своєму єдиному попередньому домашньому матчі Ліги чемпіонів проти цього суперника.

Крім того, кожен з трьох останніх голів Гаверца за Арсенал ставав першим у матчі.

У складі Боруссії на увагу заслуговують Джоб Беллінгем та орендований у лондонського клубу Ітан Нванері. Обидва англійці можуть спробувати стати лише четвертими представниками своєї країни, яким вдавалося забити Арсеналу на його полі в Лізі чемпіонів. Водночас жоден з них ще не відзначався голами в поточному розіграші турніру.

Кадрові втрати команд

Арсеналу, ймовірно, не допоможуть Давід Рая та Мартін Субіменді. У Боруссії Дортмунд у попередньому матчі були відсутні Серу Гірассі та Карні Чуквуемека.

Відсутність Раї може стати додатковим чинником для Арсенала, адже воротар є важливою частиною оборонної системи команди. Це також додає інтриги щодо можливості забитих м'ячів обома клубами.

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У матчі Арсенал vs Боруссія Дортмунд експерти GGBET вважають більш імовірною перемогу Арсенала — коефіцієнт 1.48. Тоді як шанси Боруссії оцінюють в 6.9. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!

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