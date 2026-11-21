Перша нічия в сезоні. Арсенал на виїзді не зміг обіграти Ньюкасл
Нічию канонірам приніс забитий м'яч Ноні Мадуеке
У поєдинку 11-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал зіграв внічию з Ньюкаслом.
Лондонці вийшли вперед у першому таймі завдяки голу Еберечі Езе. Після перерви господарі зуміли не лише відігратися, а й повести в рахунку — спершу відзначився Гарві Барнс, а згодом Малік Тшау вивів Ньюкасл вперед.
Арсенал зумів уникнути поразки — нічию для своєї команди врятував точний удар Ноні Мадуеке.
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АПЛ. 11-й тур
Ньюкасл – Арсенал – 2:2
Голи: Барнс, 49, Тшау, 62 – Езе, 33, Мадуеке, 78
Наступний матч лондонці проведуть 24 листопада у Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії, а 29 листопада в Прем’єр-лізі приймуть Манчестер Сіті. Ньюкасл 29 листопада зіграє проти Брайтона.
Манчестер Сіті втратив очки вдома. Фулгем перервав серію з десяти поразок поспіль.
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