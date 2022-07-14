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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо

«Каноніри» переключилися на українця після невдачі з іншим трансфером
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:30
«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

Захисник « Манчестер Сіті » Олександр Зінченко може перебратися до «Арсеналу». Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, українець на даний момент є пріоритетною метою «канонірів» на трансферному ринку. Лондонці переключилися на універсала після невдачі в підписанні Лісандро Мартінеса з «Аякса», який вибрав МЮ.

Зазначається, що сторони вже обговорюють умови потенційного контракту. Чинна угода захисника з «Манчестер Сіті» спливає через два роки.

Раніше Зінченко емоційно прокоментував ракетний удар рф по Вінниці.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Арсенал Лондон

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