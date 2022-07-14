«Манчестер Сіті» не має наміру відпускати Зінченка, навіть якщо купить Кукурелью
«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
«Каноніри» переключилися на українця після невдачі з іншим трансфером
Олександр Зінченко / Фото: Getty Images
Захисник « Манчестер Сіті » Олександр Зінченко може перебратися до «Арсеналу». Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, українець на даний момент є пріоритетною метою «канонірів» на трансферному ринку. Лондонці переключилися на універсала після невдачі в підписанні Лісандро Мартінеса з «Аякса», який вибрав МЮ.
Зазначається, що сторони вже обговорюють умови потенційного контракту. Чинна угода захисника з «Манчестер Сіті» спливає через два роки.
Раніше Зінченко емоційно прокоментував ракетний удар рф по Вінниці.
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