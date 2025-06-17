Лондонський Арсенал вирішив розлучитися з Олександром Зінченком і виставив українського захисника на трансфер.

Як повідомляє Tarafsız Futbol, керівництво клубу оцінило футболіста у десять мільйонів євро. Цією ситуацією має намір скористатися італійський Мілан, адже клуб зацікавлений у придбанні Зінченка вже у це трансферне вікно та розпочав діалог з Арсеналом.

Минулого сезону 28-річний футболіст провів 23 матчі за лондонців у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. З моменту переходу з Манчестер Сіті влітку 2022 Зінченко відіграв за Арсенал 91 матч, забивши три м'ячі і віддавши п'ять асистів.

Контракт гравця діє до 30 червня 2026 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt складає 20 мільйонів євро.

Раніше букв названий конкурент Мілана у боротьбі за Зінченка.