Лівий захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко потрапив до сфери інтересів одразу двох клубів італійської Серії А — Мілана та Ювентуса. Про це повідомляє Caught Offside.

Англійський клуб готовий розглянути варіанти продажу 28-річного українця. Орієнтовна сума трансферу складає від 10 до 15 мільйонів фунтів. Одним із факторів, що можуть ускладнити угоду, залишається висока зарплата гравця — приблизно п’ять мільйонів євро на рік.

Зазначається, що Мілан виглядає більш вірогідним варіантом для продовження кар'єри Зінченка, адже Ювентус зосереджений на підписанні молодших виконавців для підсилення захисної лінії.

У сезоні 2024/25 українець провів за Арсенал 23 матчі, в яких забив один м’яч і віддав одну результативну передачу. Чинний контракт Зінченка з лондонським клубом діє до літа 2026 року.