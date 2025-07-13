Арсенал запропонував Зінченка команді Моурінью
За символічні кошти
близько 2 годин тому
Олександр ЗІнченко/ Фото -Арсенал
Фенербахче запропонували викупити в Арсенала контракт гравця збірної Україна Олександра Зінченка, повідомляє Fotomac.
Стамбульському гранду трансфер може обійтись в 14 мільйонів євро. Водночас інші команди з Лондона розглядають можливість запросити Олександра.
Раніше повідомлялося, що від підписання Зінченка відмовився Мілан через високу зарплатню Олександра.
У сезоні 2024/25 Арсенал набрав 74 очки і фінішував на другому місці в Прем'єр-лізі. Зінченко взяв участь у 23 іграх, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.