Лондонський Вест Хем виявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка, і зараз між «молотобійцями» та Арсеналом триває підготовка до можливих переговорів щодо переходу українського футболіста.

Головною перешкодою на шляху до трансфера залишається здоров'я гравця. У Зінченка регулярно виникають проблеми з литковим м'язом, через що він пропустив значну кількість матчів минулого сезону. Про це повідомляє портал West Ham Zone.

Як стверджує джерело, спортивний лікар Вест Хему Раджпал Брар звернувся із запитом на отримання розширеної інформації про фізичний стан захисника. Вест Хем планує провести ретельне медичне обстеження, щоб виключити можливі ризики, пов'язані з віком та навантаженнями останніх років.

У сезоні 2024/25, що завершився, Арсенал набрав 74 очки і фінішував на другому місці в Прем'єр-лізі. Зінченко взяв участь у 23 іграх, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Арсенал має проблеми з продажем Зінченка через зарплатню футболіста.