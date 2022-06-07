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Збірна України провела перше тренування після програшу Вельсу

Українці дебютують в Лізі націй матчем з Ірландією
Футбол Ліга націй UEFA
08:47
Збірна України провела перше тренування після програшу Вельсу
Фото (тут і далі): УАФ

Збірна України прибула в Дублін, де 8 червня проведе перший матч Ліги націй B.

Вчора українці провели перше тренування, яке відбулося на полі кампусу Університетського коледжу Дубліна UCD. Футболысти, що зіграли з Вельсом, мали відновлювальні процедури.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — «Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Данило Ігнатенко («Бордо», Франція).

Нападники: Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Ганза», Німеччина).

Сергій Сидорчук після поразки від Вельсу (0:1) заявив, що головна перемога України попереду.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (футбол)

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