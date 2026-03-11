Олександр Сукманський

Арсенал, який цього сезону продовжує боротьбу одразу на чотирьох фронтах, у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з Баєром. Для лондонського клубу це наступна перешкода на шляху до потенційного історичного квадруплу.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Баєр пробився до цієї стадії через раунд плей-оф, де подолав Олімпіакос. Перед поєдинком з Арсеналом команда зіграла результативну нічию 3:3 з Фрайбургом у Бундеслізі, втративши шанс зміцнити свої позиції у боротьбі за місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

У єврокубку останнім часом результати леверкузенців виглядають краще. Команда не програє три матчі поспіль у турнірі, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию, причому в усіх цих зустрічах зберігала свої ворота «сухими». Водночас статистика виступів клубу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишається невтішною – у 12 матчах цієї стадії Баєр здобув лише одну перемогу при одній нічиїй та десяти поразках.

Арсенал підходить до зустрічі у гарній формі. На вихідних лондонці, використовуючи значну ротацію складу, обіграли Мансфілд з рахунком 2:1 у Кубку Англії. Мікель Артета дав відпочити багатьом ключовим футболістам, щоб команда підійшла до матчу Ліги чемпіонів у максимально оптимальному стані.

Наразі «каноніри» мають серію з 11 матчів без поразок у всіх турнірах – дев’ять перемог і дві нічиї. У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Арсенал виграв усі вісім матчів основного етапу і наблизився до рекорду англійських клубів за кількістю перемог поспіль у турнірі, який належить Манчестер Сіті – десять.

Також лондонці успішно виступають на виїзді, вигравши вісім із дев’яти останніх гостьових матчів у Лізі чемпіонів.

Команди зустрічалися між собою лише двічі – у другому груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2001/02. Тоді Арсенал зіграв унічию 1:1 у Німеччині та переміг 4:1 у Лондоні. Водночас Баєр має позитивну статистику проти англійських клубів у плей-оф єврокубків, проходячи далі у чотирьох із п’яти таких протистоянь.

У складі господарів варто відзначити Алехандро Грімальдо, який забивав у двох попередніх матчах Ліги чемпіонів проти англійських клубів. У Арсенала одним із головних гравців атаки є Віктор Гйокереш, який пропустив матч Кубка Англії, але більшість своїх голів за клуб у цьому сезоні забивав уже після перерви.

Перед грою обидві команди мають кадрові втрати. У Баєра через травму відсутній Патрік Шик. У Арсенала пошкодження отримали Леандро Троссар та Ріккардо Калафіорі у матчі з Мансфілдом, і їхня участь у поєдинку залишається під питанням.

Обидві команди відомі надійною грою в обороні, тому поєдинок може пройти у доволі обережному стилі.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.