Гол Сака приніс Арсеналу перемогу над Брайтоном
Лондонці відірвалися від Ман Сіті на сім очок
близько 1 години тому
Фото: Арсенал
У 29-му турі АПЛ сезону-2025/2026 Арсенал здобув мінімальну перемогу над Брайтоном.
Єдиний гол у матчі лондонці забили вже на 9-й хвилині. Букайо Сака скористався передачею Юррієна Тімбера та влучно пробив, встановивши остаточний рахунок – 1:0 на користь лондонців.
АПЛ. 29-й тур
Голи: Сака, 9
Набравши 67 очок у 30 зустрічах, Арсенал утримує лідерство в таблиці з перевагою у сім балів над Манчестер Сіті, який провів на один поєдинок менше. Брайтон з 37 пунктами залишається на 13-му місці.
Заміна для Левандовського: Барселона готує трансфер зірки Ньюкасла.
Поділитись