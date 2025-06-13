Лондонський Арсенал серйозно зацікавлений у підписанні Йоррела Хато – лівого захисника Аякса та збірної Нідерландів.

Англійський клуб вражений прогресом 19-річного гравця і вже зробив першу пропозицію щодо його трансферу. У стані Арсеналу Хато розглядається як потенційна заміна Олександру Зінченку, який може змінити клубну прописку цього літа.

Незважаючи на юний вік, Йоррел уже встиг провести 111 матчів у складі Аякса, відзначившись чотирма забитими м'ячами та дев'ятьма гольовими передачами. 2023 року він дебютував за національну команду Нідерландів і відтоді зіграв у шести поєдинках за збірну.

Раніше повідомлялося, що Зінченко зацікавив топ-клуби італійської Серії А.