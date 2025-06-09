Павло Василенко

Захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко потрапив у сферу клубів Серії А. Як повідомляє La Lazio Siamo Noi, Лаціо може придбати гравця збірної України.

Зінченка запропонували римському клубу, який оцінить його профіль, але вже відомо, що зарплата Зінченка може стати перепоною для трансферу. Українець заробляє близько 5 мільйонів євро на рік.

Також можливість підписання Зінченка розглядає Мілан. Відзначається, що Арсенал готовий продати захисника за 5 мільйонів євро.