«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка

«Канонірам» не вдалося придбати захисника «Аякса»

Лондонський « Арсенал » відновив інтерес до захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка, повідомляє авторитетний британський таблоїд Daily Mail.

За інформацією джерела, « Арсеналу не вдалося підписати захисника « Аякса » лісандро Мартінеса, Який вибрав « Манчестер Юнайтед ». Матвієнко був запасним варіантом для « Арсеналу », який боси « канонірів » зараз всерйоз розглядають.

26-річний Матвієнко вже входив в сферу інтересів « Арсеналу » півроку тому, в зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що Матвієнком цікавиться також « Аякс ».