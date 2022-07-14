Пробив дно. Екс-гравець «Арсеналу», «Ман Сіті» та «Реала» зізнався, що любить путіна
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
«Канонірам» не вдалося придбати захисника «Аякса»
Лондонський « Арсенал » відновив інтерес до захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка, повідомляє авторитетний британський таблоїд Daily Mail.
За інформацією джерела, « Арсеналу не вдалося підписати захисника « Аякса » лісандро Мартінеса, Який вибрав « Манчестер Юнайтед ». Матвієнко був запасним варіантом для « Арсеналу », який боси « канонірів » зараз всерйоз розглядають.
26-річний Матвієнко вже входив в сферу інтересів « Арсеналу » півроку тому, в зимове трансферне вікно.
Раніше повідомлялося, що Матвієнком цікавиться також « Аякс ».
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