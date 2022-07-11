Матвієнко – у шорт-листі нещодавнього півфіналіста Ліги чемпіонів
Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко входить у шорт-лист півфіналіста Ліги чемпіонів-18/19 «Аяксу». Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».
Матвієнко дійсно в шорт-листі амстердамського «Аякса» на позицію лівого центрального захисника. В цьому питанні все буде залежати від того, чи продасть «Аякс» свого основного гравця на цій позиції Лісандро Мартінеса.
Ним цікавляться «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал». Ціна питання 50 мільйонів євро. Матвієнко замість Мартінеса – це форматна заміна. Далі слово за «Шахтарем».
Шанси на те, що «Шахтар» погодиться продати Матвієнка, є. У Миколи Матвієнка висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців «Шахтаря». У «Шахтаря» на цей момент економічно не все слава богу.
Це може бути плюсом для Матвієнка і його можливого трансферу у європейський клуб. Але це тільки шорт-лист «Аякса». Він не виходив з офіційною чи будь-якою іншою пропозицією по Матвієнку.
Раніше італійський тренер Роберто Де Дзербі покинув «Шахтар».
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