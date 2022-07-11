Матвієнко – у шорт-листі нещодавнього півфіналіста Ліги чемпіонів

Микола Матвієнко / Фото: ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко входить у шорт-лист півфіналіста Ліги чемпіонів-18/19 «Аяксу». Про це повідомив журналіст Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Ним цікавляться «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал». Ціна питання 50 мільйонів євро. Матвієнко замість Мартінеса – це форматна заміна. Далі слово за «Шахтарем».

Шанси на те, що «Шахтар» погодиться продати Матвієнка, є. У Миколи Матвієнка висока зарплата. Зараз він є одним з найбільш високооплачуваних гравців «Шахтаря». У «Шахтаря» на цей момент економічно не все слава богу.

Це може бути плюсом для Матвієнка і його можливого трансферу у європейський клуб. Але це тільки шорт-лист «Аякса». Він не виходив з офіційною чи будь-якою іншою пропозицією по Матвієнку.