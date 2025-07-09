Арсенал зробив перший крок на шляху до придбання вінгера Челсі Ноні Мадуеке. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб направив офіційну пропозицію на суму близько 50 мільйонів фунтів, включаючи бонуси.

Однак Челсі поки що не готовий схвалити таку суму. Керівництво клубу орієнтується на останні великі трансфери, наприклад, перехід Еланги до Ньюкаслу за 55 мільйонів, і розраховує отримати за Мадуеке понад 50 мільйонів фунтів у вигляді фіксованої виплати.

Незважаючи на розбіжності в оцінці гравця, переговори між сторонами продовжуються у конструктивному ключі. Сам футболіст уже погодив умови особистого контракту з Арсеналом і чекає на остаточну угоду між клубами.

Нагадаємо, що Мадуеке перейшов до Челсі у січні 2023 року з ПСВ за 35 мільйонів євро (приблизно 30 мільйонів фунтів). Минулого сезону він провів 46 матчів, забивши 11 голів і віддавши 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що трансфер Дьокереша в Арсенал може зірватися.