Павло Василенко

Делегація Арсенала на чолі зі спортивним директором Андре Берту покинула Лісабон, не досягнувши угоди зі Спортінгом щодо переходу Віктора Дьокереша. За даними Record, клуби не змогли домовитися про умови, і трансфер, який здавався неминучим, знову опинився під загрозою зриву.

Керівництво чемпіона Португалії, як і раніше, наполягає на гонорарі у розмірі 70 млн євро плюс 10 млн євро бонусів. За інформацією Record, пропозиція лондонців становить 65 млн євро плюс ще 5 млн євро, хоча останніми днями ходять чутки про пропозицію у розмірі 65 млн євро плюс 15 млн євро.

Сам Дьокереш твердо впевнений, що більше не гратиме за Спортінг, але швед побоюється, що його довгоочікуваний перехід в Арсенал може зірватися, незважаючи на те, що він уже уклав п'ятирічний контракт із англійським клубом.

За даними The Sun, команда нападника готова чекати до останнього, і якщо трансфер не відбудеться, швед може вирушити в оренду до іншого клубу наприкінці трансферного вікна. Ситуацію порівнюють із торішнім випадком Віктора Осімхена.

Однак Bola стверджує, що Арсенал готовий задовольнити вимоги Спортінгу і врешті-решт виплатити 70 млн евро плюс євро ще 10 млн євро у вигляді бонусів.