Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від центрального матчу 21 туру АПЛ проти Ліверпуля. Його слова наводить Football.London.

Я дуже схвильований, це важливий матч проти чемпіонів минулого сезону, і ми маємо що довести. Наші вболівальники прийдуть дуже рано, створюючи неймовірну атмосферу, і з нетерпінням чекають на матч.

Ми стаємо іншою командою. Рівень енергії, відданості, впевненості, бажання, які ми можемо продемонструвати в кожній дії, передається від них, і подібне хочеться бачити в кожній грі.

Ми на вершині таблиці, граємо вдома проти дійсно дуже сильного суперника і хочемо зберегти свою позицію. А для цього нам доведеться грати відмінно протягом усього матчу, щоб виграти, і це те, що ми маємо довести, - сказав Артета.