Павло Василенко

За інформацією ТаТоТаке, цієї зими два львівських клуби – Карпати та Рух – провернуть ще один великий транзит футболістів. Окрім Ростислава Ляха, Едсона та Фаала на перші збори Карпат, скоріш за все, поїдуть ще три гравці Руха.

Вирішено питання по переходу Віталія Холода. На фінальній стадії перемовини щодо ще двох гравців. Йдеться про Марка Сапугу, який мав стати «левом» ще влітку цього року, а також Іллю Квасницю, який повернеться в Карпати і цього разу у якості не орендованого, а повноправного гравця зелено-білих.

Після 16 турів Карпати мають у доробку 19 залікових балів та посідають дев'яту сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.