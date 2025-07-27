Головний тренер Арсенала Мікель Артета відреагував на трансфер нападника Спортинга Віктора Дьокереша. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Ми неймовірно раді вітати Віктора Дьокереша в клубі. Його стабільність у грі та готовність до матчів просто вражають, а його результативність говорить сама за себе.

У Віктора безліч сильних сторін. Він швидкий і потужний нападник, який забиває неймовірну кількість голів як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Він володіє цілеспрямованістю, високою реалізацією моментів у голи, а його продумані переміщення в штрафному роблять його постійною загрозою для суперника.

Ми раді тому, що Віктор принесе в нашу команду, і з нетерпінням чекаємо початку роботи з ним. Ми раді вітати Віктора та його родину в Арсеналі, - сказав Артета.