Новачок Арсенала Віктор Дьокереш висловився про повернення в Англію. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Я завжди хочу забивати. Бути частиною цього клубу й забивати в цій формі та з цією емблемою перед усіма вболівальниками - це просто неймовірно. Це буде фантастичне відчуття

Я починав тут в Англії - здається, це було дуже давно. Думаю, з того часу я суттєво додав у грі. Тепер я хочу по-справжньому проявити себе та досягати результатів разом із командою.

Для мене велика честь грати за свою країну, а забивати голи - це просто неймовірно. Коли я грав за Спортінг, я забив кілька голів у ЛЧ, тож відчуваю, що можу виступати на такому рівні. А тепер, прийшовши до клубу рівня Арсенала, я вважаю, що з усіма цими чудовими гравцями в команді зможу грати ще краще. Я з натхненням чекаю початку роботи.

Я просто відчував, що це правильний клуб для мене. Те, що я почув від Мікеля Артети та Андреа Берти під час розмови з ними, а також те, що бачив за останні роки - як вони грають у футбол, - справило на мене велике враження. Коли я грав проти Арсенала минулого сезону, відчував, що це дуже сильна команда, з якою дуже важко грати.

Це й змусило мене обрати Арсенал, а також, звичайно, історія клубу та величезна фан-база зіграли свою роль. Було неймовірно бачити всю ту підтримку, яку мені виявили ще до мого приходу», - сказав Дьокереш.