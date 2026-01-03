Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу 20 туру АПЛ проти Борнмута. Його слова наводить Football.London.

Ми програли обидва матчі і розуміємо, наскільки це складно. Ми знаємо, наскільки сильна ця команда, як вона може загрожувати з будь-якого боку, тому розуміємо, наскільки складним буде матч.

У Борнмута є чому повчитися. Велика повага до них. Я дуже добре знаю, що робить Андоні. Я вважаю це неймовірним. Я дивлюся всі матчі, які зіграв Борнмут цього сезону, і, на мою думку, вони є найкращою командою, вони створили великі труднощі і мають хороші результати у воротах суперників, - наголосив Артета.