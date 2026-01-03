Тренер Борнмута сподівається на допомогу Семеньйо в матчі з Арсеналом
Нападник проводить останні матчі за клуб
близько 2 годин тому
Антуан Семеньйо / Фото - Getty Images
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола оцінив шанси вінгера Антуана Семеньйо взяти участь в матчі 20 туру АПЛ проти Арсенала. Його слова наводить Sky Sports.
25-річний футболіст є головною трансферною метою Манчестер Сіті, активувавши клаусулу в його контракті, що складає 65 мільйонів євро.
Семеньйо зіграє проти Арсенала. Нічого не підписано, - розповів Іраола.
Антуан в поточному сезоні відіграв за Борнмут 18 матчів: 9 голів, 3 асисти.
Матч Борнмут - Арсенал відбудеться сьогодні ввечері. Початок - о 19:30.