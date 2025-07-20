Артета ухвалив важливе рішення стосовно Зінченка
На фоні чуток про Олександра
32 хвилини тому
Олександр Зінченко / Фото - Арсенал Лондон
Арсенал опублікував список футболістів, які поїдуть в передсезонне турне Азією.
Віцечемпіон Англії запланував два спаринги в Сінгапурі з Міланом та Ньюкаслом, а потім вирушить до Гонконгу на гру з Тоттенгемом.
До списку 30 футболістів, що вирушать до Азії потрапив гравець збірної України Олександр Зінченко, який був виставлений клубом на трансфер.
Зінченко взяв участь у 23 іграх, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.
У сезоні 2024/25 Арсенал набрав 74 очки і фінішував на другому місці в Прем'єр-лізі.
В Англії висловились щодо можливого трансферу Зінченка з Арсенала.