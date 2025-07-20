Арсенал опублікував список футболістів, які поїдуть в передсезонне турне Азією.

Віцечемпіон Англії запланував два спаринги в Сінгапурі з Міланом та Ньюкаслом, а потім вирушить до Гонконгу на гру з Тоттенгемом.

До списку 30 футболістів, що вирушать до Азії потрапив гравець збірної України Олександр Зінченко, який був виставлений клубом на трансфер.

Зінченко взяв участь у 23 іграх, записавши на свій рахунок один гол та одну результативну передачу.

У сезоні 2024/25 Арсенал набрав 74 очки і фінішував на другому місці в Прем'єр-лізі.

В Англії висловились щодо можливого трансферу Зінченка з Арсенала.