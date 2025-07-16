Журналіст BBC Самі Мокбель поділився думкою щодо ймовірного відходу Олександра Зінченка з лондонського Арсеналу.

«Думаю, що це гравець, стосовно якого Арсенал розглядає пропозиції. Я не чув, щоб вони активно намагалися його продати, але в європейських футбольних колах та люди в галузі знають, що це гравець, пропозиції щодо якого Арсенал розгляне.

Та наразі у мене немає конкретної інформації щодо клубів, які ним цікавляться. Але я знаю, що це гравець, за якого вони б хотіли повернути гроші. Він дуже допоміг команді, і я думаю, що ми можемо недооцінювати те, наскільки він був важливим разом із Габріелем Жезусом, коли вони прийшли з Манчестер Сіті», – сказав Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.