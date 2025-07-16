В Англії висловились щодо можливого трансферу Зінченка з Арсенала: «Каноніри» хотіли б повернути гроші»
Журналіст поділився думками стосовно майбутнього українця
1 день тому
Журналіст BBC Самі Мокбель поділився думкою щодо ймовірного відходу Олександра Зінченка з лондонського Арсеналу.
«Думаю, що це гравець, стосовно якого Арсенал розглядає пропозиції. Я не чув, щоб вони активно намагалися його продати, але в європейських футбольних колах та люди в галузі знають, що це гравець, пропозиції щодо якого Арсенал розгляне.
Та наразі у мене немає конкретної інформації щодо клубів, які ним цікавляться. Але я знаю, що це гравець, за якого вони б хотіли повернути гроші. Він дуже допоміг команді, і я думаю, що ми можемо недооцінювати те, наскільки він був важливим разом із Габріелем Жезусом, коли вони прийшли з Манчестер Сіті», – сказав Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.
Український захисник провів за команду минулого сезону 23 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.
За даними порталу Transfermarkt, вартість 28-річного футболіста оцінюється у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Арсенал може розірвати контракт із Зінченком.