Павло Василенко

Трансфер Флоріана Вірца у Ліверпуль знаходиться на завершальній стадії, і німецькі ЗМІ розкривають умови, на яких виступатиме нападник.

Шалений за цифрами сезон Вірца мав закінчитися довгоочікуваним трансфером. Досягнення молодої зірки включають 45 матчів, 16 голів та 15 результативних передач.

У послугах 21-річного гравця зацікавлені Баварія та Манчестер Сіті, його також пов'язують з мадридським Реалом.

Однак німецький гравець не приєднається до жодного з цих клубів. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, Ліверпуль мав виграти гонку за Вірца.

Цьогорічний чемпіон Англії вже досяг угоди з гравцем. Незабаром він підпише вигідний контракт. Згідно з інформацією, наданою Bild, Вірц отримуватиме величезну зарплату.

На рахунок півзахисника планується надходження до 340 тисяч фунтів на тиждень. Ці умови зроблять його одним із найбільш високооплачуваних футболістів у Європі.