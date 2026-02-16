Сергій Разумовський

У рамках 24-го туру Ла Ліги Барселона провела виїзний матч проти Жирони, який завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. У складі Жирони цього сезону перебувають одразу троє українців: Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов.

Циганков і Ванат отримали місце у стартовому складі та були помітними фігурами в атаках своєї команди. Віктор провів на полі всі 90 хвилин, тоді як Ванат відіграв 73 хвилини, після чого був замінений. Третій українець, Владислав Крапивцов, у цьому поєдинку не з’явився на полі й залишився в запасі.

Після фінального свистка статистичні сервіси високо оцінили дії українців. Віктор Циганков отримав оцінку 7.0: він створив два ключові моменти для партнерів, відзначився одним вдалим обведенням, двічі пробивав по воротах суперника та шість разів торкався м’яча у штрафному майданчику Барселони. Також Циганков заробив на собі фол і продемонстрував 79% точності передач, що підкреслює його активність і в комбінаційній грі.

Владислав Ванат за цей матч отримав ще вищий бал — 7.1. Український форвард став автором результативної передачі, а загалом віддав два ключові паси, регулярно загострюючи гру попереду. Ванат тричі бив по воротах, причому два удари прийшлися у площину, а також мав шість дотиків до м’яча у штрафному суперника. Точність його передач склала 63%, що частково пояснюється більш ризикованим стилем гри в завершальній фазі атак.

