Сергій Разумовський

У 28-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі обіграла Барселону з рахунком 2:1, оформивши гучну вольову перемогу в каталонському дербі.

Першими відзначилися гості: на 59-й хвилині Кубарсі вивів Барселону вперед. Утім, уже за кілька хвилин господарі відігралися — на 62-й Лемар зрівняв рахунок після результативної передачі українця Владислава Ваната. Переможний удар Жирона завдала наприкінці зустрічі: на 87-й хвилині Бельтран приніс команді три очки.

Ванат провів на полі 73 хвилини й записав до активу асист у ключовому моменті матчу. Інший українець у складі Жирони, Віктор Циганков, відіграв повний поєдинок.

Окремим епізодом першого тайму став нереалізований пенальті Барселони: на 45+1-й хвилині Ламін Ямаль пробив у стійку, і це був його перший промах з 11-метрової позначки в дорослій кар’єрі. У компенсований час Жирона залишилася в меншості — на 90+9-й хвилині Рока отримав червону картку, але господарі втримали переможний результат.

Барселона залишилася з 58 очками в турнірній таблиці й відстала від Реала на два бали у боротьбі за чемпіонство. Жирона (29) відірвалася від зони вильоту на п'ять пунктів і відстає від зони єврокубків на шість.

Ла Ліга, 24-й тур

Жирона – Барселона 2:1

Голи: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарсі, 59

Жирона: Гассаніга, Рінкон, Реїс, Блінд, Мартінес, Циганков, Лемар (Бельтран, 67), Вітсель, Мартін (Франсес, 90+2), Хіль (Рока, 68), Ванат (Ечеверрі, 74)

Барселона: Гарсія, Кунде, Кубарсі, Гарсія (Араухо, 73), Мартін (Бальде, 63), Фермін, де Йонг, Ольмо (Берналь, 80), Ямаль, Торрес (Левандовскі, 73), Рафінья (Барджі, 63)

Попередження: Гарсія (41), Кунде (84)

Вилучення: Рока, 90+9

