Асистент Вернидуба: «У« Кривбаса »дуже хороші умови для розвитку»

Тренер «Кривбаса» Дмитро Кара - Мустафа висловився про роботу з криворізькою командою. його цитує прес-служба клубу.

– Вважаю, у «Кривбасі» дуже хороші умови для розвитку. Можна сказати, навіть відмінні: якісні поля для тренувань, комфортна база. До того ж хороший колектив. Що сподобалося з перших днів: футболісти працюють з повною самовіддачею. Так, їм важко, але і ми розуміємо, йде збір. Але хлопці намагаються. Виконують наші настанови. Все добре, працюємо далі.

– Ви працюєте з Юрієм Миколайовичем не перший рік пліч-о-пліч. Як сприйняли новину про його запрошенні в «Крівбасс»?

– Так, ви маєте рацію. Ми працюємо разом дуже давно: ще починаючи з луганської «Зорі». Ви знаєте ситуацію, що склалася. Ми працювали разом і в Білорусі, в солігорськ «Шахтарі». І в Тирасполі, в «Шеріфе». Коли росія розпочала війну в Україні, ми були в португальській Бразі, готувалися до матчу плей - офф Ліги Європи проти «Брагі». Коли дізналися, що окупанти напали на нашу країну, звичайно, нам вже було не до футболу.

Коли всі повернулися в Молдову, Юрій Миколайович поїхав додому, в Україну, і пішов захищати нашу ньку в ряди ВСУ. Єдине, що він попросив нас, щоб ми довели розпочате до кінця: виграли з «Шерифом» чемпіонат і Кубок Молдови. Але коли він нам подзвонив з пропозицією приєднатися до нього в «Крівбасі», ми, не роздумуючи, зібрали речі і поїхали в Кривий Ріг.

У наших контрактах було прописано умова: якщо «Шериф» залишає головний тренер, клуб залишає і його тренерський штаб. Ми прийшли до керівництва «Шерифа», і вони пішли нам назустріч. Гроші в цій ситуації не головне. Так, «Шериф» - команда, яка боролася в Лізі чемпіонів. Але Юрій Миколайович подзвонив – ми відразу приїхали. Молдову покинули, потиснувши з керівництвом один одному руки.

– Що входить у ваші обов'язки в якості помічника Юрія Вернидуба?

– Моя найголовніша обов'язок – у всьому допомагати головному тренеру. Як в тренувальному процесі, так і в побутових вопросах.