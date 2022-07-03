Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
18 футболістів покинули команду
18 футболістів покинули «Кривбас», повідомляє прес-служба криворізького клубу.
це Володимир Заіменко, Денис Балан, Гліб Бухал, Данило Полонський, Денис Васін, Андрій Мостовий, Роман Ліплення, Олександр П'ятов, Назар Малиновський, Олексій Збунь, Олександр Горват, Дмитро Чернявський, Євген Павлюк, Артем Гордій, Вагнер Гонсалвез і Іван Семеніхін.
Таким чином, новий головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб буде будувати нову команду.
Раніше повідомлялося, що в «Кривбас» прийшли два екс-гравця «Зорі».
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