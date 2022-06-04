«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»

24-річний бразилець покине донецький клуб

Майкон / Фото - Twitter

Хавбек «Шахтаря»влітку може виявитися в одному з клубів топового європейського чемпіонату. Про це повідомляєУ переході 24-річного бразильця зацікавлені «Аталанта», «Лаціо» і неназвані португальські гранди. Всі претенденти на гравця готові до активних переговорів з «гірниками».Майкон виступає на правах оренди за «Коринтіанс». Раніше повідомлялося саме про бажання «Шахтаря» повернути гравця в команду, щоб продати в літнє трансферне вікно.У першій половині сезону-2021/22 УПЛ півзахисник відзначився 1 результативною передачею в 15 матчах.Раніше стало відомо, що бразильський хавбек «Шахтаря»