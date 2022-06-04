Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:45
Телемагазин
13:00
Змішані єдиноборства. Combate Global 8

«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»

24-річний бразилець покине донецький клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:45
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
Майкон / Фото - Twitter
Хавбек «Шахтаря» Майкон влітку може виявитися в одному з клубів топового європейського чемпіонату. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

У переході 24-річного бразильця зацікавлені «Аталанта», «Лаціо» і неназвані португальські гранди. Всі претенденти на гравця готові до активних переговорів з «гірниками».

Майкон виступає на правах оренди за «Коринтіанс». Раніше повідомлялося саме про бажання «Шахтаря» повернути гравця в команду, щоб продати в літнє трансферне вікно.

У першій половині сезону-2021/22 УПЛ півзахисник відзначився 1 результативною передачею в 15 матчах.

Раніше стало відомо, що бразильський хавбек «Шахтаря» Маркос Антоніо стане гравцем «Лаціо».


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Майкон Шахтар Донецьк Аталанта Лаціо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 22:53
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 17:53
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 16:51
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 15:47
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»
Палкін: «Хто буде тренером «Шахтаря»? Це питання відкрите»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 червня 18:58
«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»
«Фіорентина» хоче підписати захисника «Шахтаря» на заміну гравцю, що поїде в «Реал»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 травня 18:39

Новини: Футбол

ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Ліга 1
12:19
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
10:45
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Збірна України
09:09
Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»
Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»
Українські легіонери
00:58
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Лідер «Ліверпуля» заявив, що не поважає керівництво та покине клуб
Англійська Прем'єр-ліга
00:43
Австрія непередбачено легко впоралася з Хорватією в першому матчі за Рангніка
Австрія непередбачено легко впоралася з Хорватією в першому матчі за Рангніка
Ліга націй UEFA
03 червня 23:50
Нідерланди почали боротьбу в Лізі націй, розгромивши Бельгію на виїзді
Нідерланди почали боротьбу в Лізі націй, розгромивши Бельгію на виїзді
Ліга націй UEFA
03 червня 23:46
Данія несподівано стартувала в Лізі націй з перемоги над Францією
Данія несподівано стартувала в Лізі націй з перемоги над Францією
Ліга націй UEFA
03 червня 23:40
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Українська Прем'єр-ліга
03 червня 22:53
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини