Майкон назвав свої завдання в «Шахтарі»
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
24-річний бразилець покине донецький клуб
Майкон / Фото - TwitterХавбек «Шахтаря» Майкон влітку може виявитися в одному з клубів топового європейського чемпіонату. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
У переході 24-річного бразильця зацікавлені «Аталанта», «Лаціо» і неназвані португальські гранди. Всі претенденти на гравця готові до активних переговорів з «гірниками».
Майкон виступає на правах оренди за «Коринтіанс». Раніше повідомлялося саме про бажання «Шахтаря» повернути гравця в команду, щоб продати в літнє трансферне вікно.
У першій половині сезону-2021/22 УПЛ півзахисник відзначився 1 результативною передачею в 15 матчах.
Раніше стало відомо, що бразильський хавбек «Шахтаря» Маркос Антоніо стане гравцем «Лаціо».
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