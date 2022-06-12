«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина

Гасперіні не розраховує на чотирьох гравців

Алєксєй Міранчук / Фото: Getty Images

«Аталанта» планує чистку складу, повідомляє Gazzetta dello Sport.



Джан П’єро Гасперіні не розраховує на Маріо Пашаліча, Ханса Хатебура, Йоахіма Мехле та Алєксєя Міранчука в наступному сезоні. Відзначимо, що «Богиня» не виступатиме в єврокубках, так як завершила чемпіонат Італії на восьмому місці.

Нагадаємо, що Гасперіні не планує подавати в відставку.