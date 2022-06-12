Агент: «Міранчук буде гравцем основного складу «Дженоа» навіть за відсутності Шевченка»
«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина
Гасперіні не розраховує на чотирьох гравців
Алєксєй Міранчук / Фото: Getty Images
«Аталанта» планує чистку складу, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Джан П’єро Гасперіні не розраховує на Маріо Пашаліча, Ханса Хатебура, Йоахіма Мехле та Алєксєя Міранчука в наступному сезоні. Відзначимо, що «Богиня» не виступатиме в єврокубках, так як завершила чемпіонат Італії на восьмому місці.
Нагадаємо, що Гасперіні не планує подавати в відставку.
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