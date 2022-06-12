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«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина

Гасперіні не розраховує на чотирьох гравців
Футбол Серія А
21:58
«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина
Алєксєй Міранчук / Фото: Getty Images

«Аталанта» планує чистку складу, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Джан П’єро Гасперіні не розраховує на Маріо Пашаліча, Ханса Хатебура, Йоахіма Мехле та Алєксєя Міранчука в наступному сезоні. Відзначимо, що «Богиня» не виступатиме в єврокубках, так як завершила чемпіонат Італії на восьмому місці.

Нагадаємо, що Гасперіні не планує подавати в відставку.                       

Олег Шумейко-молодший
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Олексій Міранчук Аталанта

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