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THE FOOTBALL REVIEW

«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського

Бразилець обійшовся бергамаскам у 21 мільйон євро
Футбол Серія А
11:22
«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського
Едерсон / Фото - Аталанта

Півзахисник Едерсон перейшов із «Салернітани» до «Аталанти». Про це повідомляє прес-служба бергамасків.

22-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2026 року. За даними Transfermarkt, перехід обійшовся у 21 мільйон євро.

Едерсон лише взимку перебрався до «Салернітани». Встиг провести за італійський клуб 15 матчів з 2 голами і асистом.

Раніше результативна передача півзахисника «Аталанти» Руслана Маліновського увійшла до топ-5 сезону Серії А.

Сергій Стаднюк
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Теги

Аталанта Руслан Малиновський

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