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«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського
Бразилець обійшовся бергамаскам у 21 мільйон євро
Едерсон / Фото - Аталанта
Півзахисник Едерсон перейшов із «Салернітани» до «Аталанти». Про це повідомляє прес-служба бергамасків.
22-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2026 року. За даними Transfermarkt, перехід обійшовся у 21 мільйон євро.
Едерсон лише взимку перебрався до «Салернітани». Встиг провести за італійський клуб 15 матчів з 2 голами і асистом.
Раніше результативна передача півзахисника «Аталанти» Руслана Маліновського увійшла до топ-5 сезону Серії А.
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