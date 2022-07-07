«Аталанта» придбала ще одного конкурента для Маліновського

Бразилець обійшовся бергамаскам у 21 мільйон євро

Едерсон / Фото - Аталанта

Півзахисник Едерсон перейшов із «Салернітани» до «Аталанти». Про це повідомляє прес-служба бергамасків.

22-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2026 року. За даними Transfermarkt, перехід обійшовся у 21 мільйон євро.

Едерсон лише взимку перебрався до «Салернітани». Встиг провести за італійський клуб 15 матчів з 2 голами і асистом.

Раніше результативна передача півзахисника «Аталанти» Руслана Маліновського увійшла до топ-5 сезону Серії А.