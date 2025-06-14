Аталанта відмовилася від першої пропозиції по своєму лідеру
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близько 2 годин тому
Нігерійський форвард Адемола Лукман провів вражаючий сезон у складі Аталанти, незважаючи на окремі розбіжності з Джан П'єро Гасперіні, який донедавна очолював клуб.
Після десятиліття біля керма Гасперіні залишив бергамасців, і тепер на команду чекає етап змін та оновлень. Лукман, який відіграв під керівництвом італійського фахівця близько третини його часу в клубі, також може змінити ситуацію вже цього літа.
Головним претендентом на 27-річного форварда став Наполі, який розраховує посилити атакувальну лінію чемпіона Італії. Неаполітанці вже вийшли на зв'язок з Аталантою та зробили офіційну пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро, про це повідомило A Bola.
Проте клуб із Бергамо не поспішає погоджуватися — переговори готові розпочинати з суми щонайменше 60 мільйонів. У сезоні, що завершився, Лукман провів 40 зустрічей за Аталанту, в яких відзначився 20 забитими м'ячами і сімома результативними передачами.