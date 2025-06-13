Атлетіко більше не претендує на Тео Ернандеса

Мілан вирішив не продавати Тео Ернандеса до мадридського Атлетіко, незважаючи на інтерес з боку іспанського клубу.

Раніше повідомлялося про розбіжності між сторонами під час переговорів. За інформацією журналіста Валентина Фурлана, трансфер остаточно зірвався.

Італійський клуб оцінює 27-річного захисника у 25 мільйонів євро і не має наміру знижувати ціну. Водночас, Атлетико не готовий запропонувати більше 20 мільйонів.

Вартість гравця знижена через те, що його контракт спливає вже за рік. Ходили чутки, що Мілан не проти продати Ернандеса в Аль-Хіляль, проте сам футболіст відмовився від варіанта з переїздом до Саудівської Аравії.