Мадридський Атлетіко перебуває на фінальній стадії переговорів з приводу трансферу 27-річного лівого захисника Мілана та збірної Франції Тео Ернандеса. Контракт футболіста із червоно-чорними діє ще один сезон.

Як повідомляє Calciomercato, гравець уже досяг принципової домовленості з Атлетіко про перехід. Іспанський клуб зробив дві пропозиції, проте Мілан відмовляється відпускати захисника менш як за 30 мільйонів євро.

Цікаво, що Мілан також вів переговори з Аль-Хілялем щодо Ернандеса, але втручання Атлетіко змінило розстановку сил.

До речі, саме в системі Атлетіко Тео розпочинав свій шлях у футболі. Незважаючи на те, що він пройшов усі сходи від академії до першої команди, зіграти за основний склад мадридців в офіційних матчах йому так і не довелося.

З 2019 року Ернандес захищає кольори Мілана. За цей час він провів 262 зустрічі, відзначився 34 голами та 45 результативними передачами. Разом з італійським клубом Тео завоював титули чемпіона Серії А та володаря Суперкубку країни.

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