Лондонський Арсенал вирішив розлучитися з українським захисником Олександром Зінченком і виставити його на трансфер.

El Gol Digital повідомляє, що одним із головних претендентів на футболіста є Мілан, проте тепер у італійців з'явився серйозний суперник. Мадридський Атлетіко, не зумівши домовитися про перехід Тео Ернандеса, зосередив увагу на Зінченку.

У українського гравця може з'явитися можливість продовжити кар'єру під керівництвом найбагатшого тренера світу Дієго Сімеоне. Крім того, іспанський клуб гарантує участь у Лізі чемпіонів, чого Мілан наразі запропонувати не може.

У сезоні 2024/25, що завершився, Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, провівши на полі 789 хвилин, відзначився одним голом і однією результативною передачею. Усього за три роки у складі канонірів він зіграв 91 матч, забив три м'ячі та зробив п'ять асистів.

За даними Transfermarkt, вартість гравця збірної України оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що європейський гранд відмовився від ідеї трансферу Зінченка.