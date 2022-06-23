«Атлетіко» не проти включити в орендну угоду пункт про викуп Педріньо

Бразильський клуб може заплатити за вінгера 15 – 18 мільйонів євро

Педріньо / Фото - ESPN

«Шахтар» і «Атлетіко Мінейро» домовилися з вінгера Педріньо. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, бразильський клуб має намір взяти гравця в річну оренду. Також керівництво не проти включити в угоду пункт про зобов'язання викупу за 15 – 18 мільйонів євро.

При цьому даний варіант продовження кар'єри задовольняє самого футболіста. Відзначається, що сторони домовилися про умови особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» заморозив трансфер Мудріка в «Байєр», оскільки хоче більше грошей.