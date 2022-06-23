«Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Баєр», оскільки хоче більше грошей

Леверкузенці можуть підвищити пропозицію

Трансфер нападника «Шахтаря» Михайла Мудрика в «Баєр» може зірватися. Про це повідомляє Get German Football News.

Гравець вже узгодив з клубом умови особистого контракту, клуби також домовилися про перехід. Залишалося лише отримати дозвіл на виїзд Мудрика з України в час воєнного стану.

Однак зараз перемовини зупинилися. «Шахтар» прагне отримати більше грошей за трансфер і планує продати гравця в котрийсь з клубів Серії А чи АПЛ.

Проте якщо «Баєр» продасть Муссу Діабі, то зможе збільшити пропозицію. Раніше повідомлялося, що німці готові заплатити за гравця близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Фіорентина» збільшила пропозицію по захиснику «Шахтаря».