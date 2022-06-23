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«Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Баєр», оскільки хоче більше грошей

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:27
«Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Баєр», оскільки хоче більше грошей

Трансфер нападника «Шахтаря» Михайла Мудрика в «Баєр» може зірватися. Про це повідомляє Get German Football News.

Гравець вже узгодив з клубом умови особистого контракту, клуби також домовилися про перехід. Залишалося лише отримати дозвіл на виїзд Мудрика з України в час воєнного стану.

Однак зараз перемовини зупинилися. «Шахтар» прагне отримати більше грошей за трансфер і планує продати гравця в котрийсь з клубів Серії А чи АПЛ.

Проте якщо «Баєр» продасть Муссу Діабі, то зможе збільшити пропозицію. Раніше повідомлялося, що німці готові заплатити за гравця близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, «Фіорентина» збільшила пропозицію по захиснику «Шахтаря».

Сергій Лук'яненко
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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