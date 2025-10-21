Арсенал покуражився в поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко. Матч в Лондоні завершився з рахунком 4:0.

Основні події зустрічі припали на другий тайм, коли Арсенал зумів знайти прогалину в обороні команди Дієго Сімеоне.

Початок розгрому гостей з Мадрида поклав Габріел, який використав головну зброю Арсенала у вигляді стандартних положень. За кілька хвилин в обіймах партнерів опинився Мартінеллі, який збільшив перевагу господарів.

Далі настала черга Дьокереша, який цього вечора відзначився дублем, а в одному з голів взяв участь вищезгаданий Габріел, що до голу додав результативну передачу.

Третя перемога Арсенала в ЛЧ робить їх найкращою командою загального етапу після трьох турів, поступаючись додатковими показниками Інтеру та ПСЖ.

Ліга чемпіонів. 3 тур

Арсенал - Атлетіко 4:0

Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Дьокереш, 67, 70

