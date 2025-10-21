Атлетіко виявився безпорадним перед стандартами Арсенала
Сімеоне залишає Лондон ні з чим
близько 1 години тому
Арсенал покуражився в поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко. Матч в Лондоні завершився з рахунком 4:0.
Основні події зустрічі припали на другий тайм, коли Арсенал зумів знайти прогалину в обороні команди Дієго Сімеоне.
Початок розгрому гостей з Мадрида поклав Габріел, який використав головну зброю Арсенала у вигляді стандартних положень. За кілька хвилин в обіймах партнерів опинився Мартінеллі, який збільшив перевагу господарів.
Далі настала черга Дьокереша, який цього вечора відзначився дублем, а в одному з голів взяв участь вищезгаданий Габріел, що до голу додав результативну передачу.
Третя перемога Арсенала в ЛЧ робить їх найкращою командою загального етапу після трьох турів, поступаючись додатковими показниками Інтеру та ПСЖ.
Ліга чемпіонів. 3 тур
Арсенал - Атлетіко 4:0
Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Дьокереш, 67, 70
Відомі шанси Динамо та Шахтаря вийти у плей-оф Ліги конференцій.