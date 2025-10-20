У четвер, 23 жовтня, відбудеться 18 матчів другого туру основного етапу Ліги конференцій, у яких візьмуть участь дві українські команди. Донецький Шахтар після напруженої перемоги над шотландським Абердіном (3:2) вирушить до Польщі на виїзний матч із Легією. Київське Динамо спробує реабілітуватися у грі проти турецького Самсунспора після поразки від Крістал Пелес (0:2) у попередньому турі.



Аналітичний портал Football Meets Data оцінив шанси клубів на вихід у плей-оф. Головним претендентом на перше місце вважається Крістал Пелес із ймовірністю 95%.

До трійки лідерів також увійшли французький Страсбург (82%) і Шахтар (79%). Експерти зазначають, що ці команди практично гарантовано проб'ються до наступного раунду – ймовірність успішного проходження становить 99%.

У Динамо шанси на вихід у плей-оф оцінюються у 64%, повідомляє Football Meets Data.