Сергій Разумовський

Атлетико Мадрид намагався підсилити середню лінію в найостанніші дні зимового трансферного вікна та розглядав варіант із підписанням центрального півзахисника Порту Габріеля Вейги. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X, уточнивши, що мадридський клуб виходив на контакт із конкретною пропозицією вже наприкінці дедлайну.

Втім, реалізувати перехід узимку не вдалося. За даними джерела, Порту відповів відмовою та відхилив запит Атлетико щодо 23-річного іспанця. Водночас ситуація навколо футболіста може повернутися на порядок денний улітку. Романо зазначає, що Вейга все ще може бути проданий, оскільки до нього зберігається інтерес з боку інших клубів, а трансферний ринок після завершення сезону традиційно відкриває більше можливостей для великих угод.

Порту повернув Вейгу в європейський футбол влітку минулого року, викупивши його у саудівського Аль-Ахлі за 15 млн євро. До цього хавбек провів два сезони в Саудівській Аравії — туди він переїхав після трансферу з Сельти, де зробив собі ім’я в Ла Лізі як один із найперспективніших іспанських півзахисників свого покоління.

У нинішньому сезоні Вейга демонструє стабільну результативність для гравця центру поля: у 30 матчах у всіх турнірах він забив 4 м’ячі та віддав 5 результативних передач. Такі показники, разом із віком і профілем футболіста, роблять його привабливим варіантом для клубів, які шукають креатив у середині поля та потенціал для подальшого зростання.

