Динамо розгромно програло Атлетіко і вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
Команди забили вісім м’ячів на двох
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Київське Динамо завершило свої виступи в Юнацькій Лізі УЄФА сезону 2025/2026. В 1/16 фіналу підопічні Павла Чередніченка протистояли одноліткам із мадридського Атлетіко.
Зустріч проходила у турецькій Антадії і завершилась розгромною поразкою Динамо з рахунком 2:6. Дубль за киян оформив Богдан Редушко.
Таким чином, біло-сині завершили виступи в Юнацькій лізі УЄФА.
Нагадаємо, що в минулому сезоні динамівці успішно пройшли «Шлях чемпіонів» та пробилися до 1/16 фіналу, де поступилися Аталанті в серії післяматчевих пенальті.
Юнацька ліга УЄФА, 1/16 фіналу
Динамо U-19 – Атлетіко U-19 – 2:6
Голи: Редушко, 52, 90 – Естебан, 17, Родрігес, 34, Гросс, 55, Вінатеа, 69, 74, Муньос, 79.