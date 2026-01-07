Павло Василенко

СК Полтава припинив співпрацю з шістьма футболістами основної команди, троє з них продовжать працювати у структурі клубу.

За згодою сторін колектив покинули півзахисники Артем Оніщенко, Святослав Шаповалов та Олексій Хахльов.

Також виступи у статусі футболістів основної команди завершили Євген Опанасенко, Ілля Ходуля та Євген Стрельцов. Натомість керівництво містян запропонувало футболістам залишитися у структурі клубу і з нового року обійняти нові для себе посади. Євген Опанасенко долучиться до тренерсько-адміністративного штабу основної команди містян, а Ілля Ходуля та Євген Стрельцов працюватимуть на тренерській посаді у дитячо-юнацькій школі СК Полтава, повідомляє клубна пресслужба.

СК Полтава розпочне підготовку до весняної частини сезону Української Прем’єр ліги вже 12 січня.

Першу офіційну гру у новому році команда Павла Матвійченка проведе 21 лютого (базова дата) в рамках 17-го туру УПЛ проти Вереса на виїзді.