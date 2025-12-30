Капітан Полтави Дмитро Плахтир в ексклюзивному інтерв'ю XSPORT підбив підсумки першої частини сезону для команди.

Якщо ми йдемо останніми, все говорить саме за себе. Як на мене, в окремих іграх ми недобрали очок. Десь суддівські помилки грали не на руку нам. Нічого страшного. Забрали очки у Кривбаса, Колоса, Динамо.

Це півріччя ми жодного разу не зіграли в своєму оптимальному складі. З кожним туром хтось додавався і вилітав до лазарету. Я вже не вірю, що Полтава в УПЛ зможе виступити в оптимальному ключі.

Раніше ми ніколи не стикалися з подібним. Ми потрапили в абсолютно інші реалії, в порівнянні з Першою лігою. Багато роботи було зроблено в тренувальному процесі і психологічно не опустити руки.

Якщо порівнювати УПЛ з Першою лігою, то суперники якісно готуються проти тебе. Максимальна нейтралізація твоїх сильних сторін, виїжджаючи за рахунок наших слабкостей. Не так багато хлопців у нашій команді, хто міг би похвалитися досвідом гри на такому рівні.