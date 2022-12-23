Авагімян може взимку повернутися в «Чорноморець»

Він покинув команду рік тому

Півзахисник Артур Авагімян може повернутися в «Чорноморець».

Одеський клуб проведе переговори з «Олександрією», де гравець виступав в цьому сезоні. На його рахунку сім матчів.

В «Олександрії» змінився тренер, а одесити планують підсилення. До відходу Авагімян був лідером «Чорноморця».

В «Олександрію» він перейшов рік тому. Втім, рішення буде приймати новий тренер команди Руслан Ротань.