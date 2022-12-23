«Чорноморець» хотів повернути Авагімяна з «Олександрії»
Авагімян може взимку повернутися в «Чорноморець»
Він покинув команду рік тому
23 грудня 16:50
Півзахисник Артур Авагімян може повернутися в «Чорноморець».
Одеський клуб проведе переговори з «Олександрією», де гравець виступав в цьому сезоні. На його рахунку сім матчів.
В «Олександрії» змінився тренер, а одесити планують підсилення. До відходу Авагімян був лідером «Чорноморця».
В «Олександрію» він перейшов рік тому. Втім, рішення буде приймати новий тренер команди Руслан Ротань.
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