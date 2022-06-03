Австрія непередбачено легко впоралася з Хорватією в першому матчі за Рангніка

Разом із Данією команда залишила Францію позаду себе в групі Ліги націй

Фото - ÖFB

В стартовому турі Ліги націй збірна Австрії в гостях розгромила Хорватію.

Господарі володіли перевагою в першому таймі. Але під перерву відкрили рахунок гості. Відрізнявся Арнаутовіч.

А в другій половині зустрічі австрійці розвинули свою перевагу голами Грегоріча і Забітцера. Це перша перемога під керівництвом Ральфа Рангніка, що покинув МЮ.

Команда поділяє першу сходинку групи 1 дивізіону A з Данією. Франція і Хорватія поки позаду.

Ліга націй. Група А1, перший тур

Хорватія - Австрія 0:3

Голи: Арнаутовіч, 41, Грегоріч, 54, Забітцер, 57

Хорватія: Івушіч, Юранович, Чалета-Цар, Понграчіч, Соса (Барішіч, 46), Ковачіч (Оршич, 71), Брозович, Пашаліч (Влашич, 58), Брікало, Маєр (Модріч, 58), Крамаріч (Будімір, 5.

Австрія: Лінднер, Лайнер (Тріммель, 46), Траунер, Данзо, Вебер (Фрідль, 77), Забітцер, Лаймер, Шлагер, Арнаутовіч (Зайвальд, 46), Онисиво (Грегорич, 46), Вайманн (Баумгартнер, 72).

Попередження: Чалета-Цар - Шлагер